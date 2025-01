Nel 2024 record di passeggeri per gli aeroporti italiani, Torino e Cuneo fuori dalla top ten

Per lo scalo di Caselle quasi 4milioni e 700mila tra arrivi e partenze

Quasi 220 milioni di passeggeri sono partiti o atterrati negli aeroporti italiani nel 2024. Un +11,1% rispetto al 2023, che segna così il record storico per un settore che di norma è in crescita, salvo casi eccezionali come la pandemia. Numeri che arrivano da Assaeroporti nel suo rapporto consuntivo sul traffico aeroportuale dello scorso anno.

Vince l'estero

Di questi passeggeri, 146 milioni hanno scelto rotte internazionali. Facendo tornare perciò la composizione del traffico ai valori pre Covid, con un terzo dei viaggiatori su destinazioni italiani e due terzi sulle estere.

Torino al 13° posto

In questo quadro il Piemonte rimane però fuori dalla top ten. Per trovare un'aeroporto del territorio bisogna infatti scendere alla tredicesima posizione, dove si piazza Torino Caselle con quasi 4 milioni e 700mila passeggeri.

Per dare un termine di paragone Roma Fiumicino, che si colloca al primo posto, ha un volume pari a dieci volte superiore (49.203.734).

Cuneo al 37°

Peggio ancora Cuneo Levaldigi, che con 105.428 tra arrivi e partenze, si trova al 37° posto.