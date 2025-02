Relitti di bici, monopattini, poltrone e immondizia: ai Murazzi il Po diventa discarica dell’inciviltà [FOTO]

"Sono Freddy dal whisky facile. Son criticabile, ma son fatto così” , cantava Buscaglione sulle note del suo swing. E se il genio di Vanchiglia metteva le mani avanti sul suo abbandonarsi ai piaceri della vita, sul lato dei Murazzi , che oggi di Fred porta il nome, non basta trincerarsi dietro ai fumi dell'alcol per giustificare alcuni gesti.

Anche perché la movida c’entra fino a un certo punto, quando subentra l’inciviltà di chi frequenta i luoghi. E soprattutto perché su questo lato del lungo Po, oltre allo Student Zone , i locali attivi sono due: i Magazzini sul Po e il The Beach . Ma l’immondezzaio all’interno del fiume è già ben visibile all’altezza del Ponte Regina Margherita salendo verso Ponte Vittorio Emanuele I. Quindi che colpa avrebbero i locali della notte?

Non c’è traccia di whisky (al massimo di un Disaronno e di un Aperol ), ma a galleggiare sulle acque e ad accumularsi sulle sponde ci sono moltissime bottiglie. Qualche birra (ma anche olio) e tanta, tantissima plastica . Ci sono delle infradito - qualcuno deve aver preso sul serio il riferimento balneare del locale di cui sopra - lattine di Red Bull e Coca Cola , cinture in cuoio , bicchieri di carta e barattoli .

Quello che stupisce sono i relitti, alcuni già decisamente deteriorati dal tempo e dal passaggio dell’acqua, di mezzi in sharing. Mentre gli occhi si perdono a guardare il Monte dei Cappuccini, abbassando lo sguardo sul filo dell’acqua spunta un pezzo della ruota di una bicicletta “Ridemovi” . Sul percorso sono due i mezzi di questo tipo affondati sul letto del fiume più lungo d’Italia.

E non solo. Ad essere stati gettati sono anche tre monopattini. Uno quasi invisibile ormai si mimetizza con l’alveo del Po ed è quasi totalmente ossidato. Altri due fuoriescono per qualche centimetro dall’acqua e si confondono tra i rami e gli arbusti. Sia le bici che i monopattini in sharing sono alimentati con batterie a ioni di litio.

Dal lato Farassino la musica cambia