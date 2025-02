Torino abbraccia le micro-aree pedonali: ecco dove si trovano i nuovi spazi scolastici

A Torino, in particolare sul territorio della Circoscrizione 8 , prendono piede le micro-aree pedonali che interessano porzioni di territorio nei pressi delle scuole. Come i casi di via Lodovica, a due passi dalla Gran Madre, e di corso Dante, davanti al liceo Alfieri. Spazi consegnati ai pedoni, in questo caso a bambini e ragazzi, a fronte della perdita di circa 14 posti auto.

Quella che oggi è sperimentale domani diventerà definitiva. Una pedonalizzazione totale, da via Verrua fino a via Cosmo, dove oggi sono chiusi soltanto l’ingresso e l’uscita con apposite fioriere e transenne. L’intervento prevede l’installazione di una serie di arredi urbani (panchine, fioriere e archetti porta bici). Con colore giallo sul manto stradale. I lavori, davanti alla scuola europea, dureranno un mese e termineranno il prossimo marzo. In futuro si lavorerà su possibili raccordi ciclabili con corso Casale. “Si tratta di una proposta segnalata dai cittadini già nel 2023 - spiegano il presidente del centro civico, Massimiliano Miano, e il coordinatore all’Urbanistica, Alberto Loi -. Noi l’abbiamo lasciata in forma sperimentale per parecchi mesi dopo interlocuzioni avviate con il quartiere. E ora, in accordo con l’amministrazione, abbiamo deciso di proseguire con la chiusura definitiva”. Un progetto che ha fatto storcere il naso ai consiglieri di minoranza, da Claretta Marchi (Fdi) a Matteo Tabasso (Torino Bellissima): “Sono progetti che mi vedono favorevole, ma bisogna anche constatare che funzionano una mezz’ora al giorno. Lasciando poi in eredità, per il resto del tempo, una landa desolata”.