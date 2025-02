Palazzina Pola Majola, un altro gioiello del Liberty torinese

Lo stile Liberty, che accomuna numerosissimi edifici lungo le strade di Torino, ha avuto inizio nel 1902, in seno all'Esposizione Internazionale di Arte Decorativa Moderna.

Uno dei tanti esempi di Art Nouveau torinese è, certamente, la palazzina Pola-Majola, realizzata nel 1908.

Commissionata da Benigna Pola-Majola, è frutto dell'estro creativo dell'architetto, ingegnere ed anche entomologo Giovanni Gribodo.

Dove si trova

Situato al civico 7 di via Piffetti all'angolo con via Beaumont, nel cuore del quartiere Cit Turin, l'edificio presenta la forte influenza dello stile Neogotico del nord Europa.

Le caratteristiche

Costituita da tre piani fuori terra, che diventano cinque con il sottotetto ed il seminterrato, la palazzina Pola-Majola ricorda, nelle sue fattezze, un castello nordico con alti comignoli ed ampi frontoni triangolari. Le cornici marcapiano, che delimitano esternamente i livelli dell'edificio, insieme alle altre decorazioni ed alla fila di fregi floreali stilizzati sottostante una parte dell'ultimo piano, sono tutti in litocemento.



Una commistione di stili

La palazzina Pola-Majola è estremamente particolare, essendo risultata dalla commistione di diverse influenze in ambito Art Nouveau, e pertanto va ammirata, almeno una volta.