Cade e batte la testa mentre fa le pulizie sul balcone: tragedia in via Mattie

Tragedia in questi minuti in via Mattie, a Torino. Una donna di 51 anni, Claudia Udrescu, di origine rumena, è morta mentre stava facendo le pulizie sul balcone di casa.

Per motivi ancora da ricostruire, insieme alla dinamica, la donna ha perso l'equilibrio ed è caduta sbattendo con violenza la testa sulla balaustra.



Questo ha impedito al corpo di precipitare verso il basso, ma l'urto è stato così violento da risultarle fatale. Subito è partita la chiamata di soccorso, ma quando sono arrivati sul posto i sanitari non è stato possibile fare altro che riscontrarne il decesso.



Sul posto anche la Polizia che sta indagando per ricostruire l'accaduto.