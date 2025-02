I cannibali degli pneumatici la fanno franca: nuovi colpi tra San Paolo e Mirafiori

Quindici anni fa in periferia nord andava di moda bruciare le auto, poi si è passati ai furti delle portiere (le Panda in primis) e ora a quelli delle gomme. Gli ultimi due colpi in appena tre giorni: il primo in via Lancia (nel quartiere San Paolo), il secondo questa notte nel parcheggio di via Bonfante, dietro via Gaidano. Entrambe le auto sono Audi.

18 casi

Salgono a 18 i casi segnalati. Due i furti in via Gaidano, due in via Bonfante, due in via Guido Reni e due a Grugliasco nei pressi del parco Gran Paradiso. Altri in corso Sebastopoli, corso Tazzoli, via Piobesi, via Mila, corso Orbassano, piazza Guala, via Ragusa e a Settimo. A cui si aggiungono via Lancia e via Gorizia. Molte delle auto “toccate” sono Jeep, Audi e Bmw.

Bmw e Audi nel mirino, perché?

I ladri rubano spesso le gomme (o meglio, i cerchi) delle BMW e Audi perché questi veicoli sono considerati di alta gamma e i cerchi in lega che montano sono spesso molto richiesti nel mercato nero. Le auto come BMW e Audi sono dotate di cerchi di qualità superiore e design accattivante. Questi cerchi, quando smontati, possono essere rivenduti a un buon prezzo, soprattutto se sono modelli pregiati. Inoltre ci sono sempre acquirenti per ricambi di alta qualità come i cerchi in lega delle auto di lusso. Il mercato secondario per queste parti è molto fiorente.