Gli stranieri si innamorano di Torino: sempre di più quelli che vogliono comprare casa sotto la Mole

Torino nei sogni degli stranieri che vogliono comprare casa: lo dice l'ultima rilevazione di Gate-away.com, portale specializzato in questo settore. Negli ultimi quattro anni le richieste di abitazioni in Piemonte provenienti dall’estero sono cresciute del 82%. Sono soprattutto Stati Uniti, Regno Unito e Francia, i territori d'origine di chi cerca. E cresce l'interesse anche per Torino città: nel 2024 le richieste sono salite del 58,82%.

Se Asti è la provincia preferita, quella di Torino arriva alle sue spalle con il 18% delle domande e una crescita annuale del +1,07%. A livello comunale, Nizza Monferrato si conferma saldamente in testa alle preferenze con l’8,2% sul totale. Mentre al secondo posto sale Ivrea (TO) con il 4,59%. Torino è al quinto posto, con una quota sul totale pari all’1,54%.

A cercare casa all'ombra della Mole sono in prevalenza cittadini provenienti dagli Stati Uniti (33,33% del totale delle richieste), da francesi (9,88%) e da canadesi (3,37%). Particolarmente interessante la percentuale di richieste provenienti dai cittadini internazionali mentre soggiornano in Italia: in questo caso la percentuale è pari all’11,11% con una crescita del +28,57%. "Significa - spiega Simone Rossi, co-fondatore di Gate-away.com - che l’interesse e la voglia di acquistare una casa nascono dopo aver visitato o scoperto questi territori, mentre si è in soggiorno o vacanza. Questo interesse internazionale rappresenta quindi una grande opportunità da cogliere per chi deve vendere casa da privato o per chi gestisce un'agenzia immobiliare".

Appartamenti fino a centomila euro