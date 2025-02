Inchiesta Report, Cinque Stelle compatto: "Necessari chiarimenti della Giunta Cirio"

"L’inchiesta giornalistica “Benessere parlamentare” firmata da Giulia Innocenzi - è il commento di Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte, Alberto Unia e Pasquale Coluccio, Consiglieri regionali M5S Piemonte - andata in onda nella serata di ieri nella trasmissione “Report”, rende necessari chiarimenti urgenti da parte della Giunta regionale. Il servizio racconta, fra le altre cose, dei finanziamenti ricevuti dalla trasmissione “Dalla parte degli animali”, in onda su Rete 4, emittente del gruppo privato Mediaset. Una trasmissione condotta dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla, storico volto di Forza Italia, oggi deputata del gruppo “Noi Moderati” tra le file della maggioranza. Secondo la giornalista, tra i finanziatori del programma televisivo ci sarebbero anche alcuni enti locali, fra i quali la Regione Piemonte, che avrebbe destinato 60mila euro."

"Stiamo predisponendo un accesso agli atti per entrare in possesso di tutta la documentazione e interrogheremo la Giunta Cirio sulla vicenda - prosegue la nota dei pentastellati - Riteniamo sia necessario fare la massima chiarezza, per il Movimento 5 Stelle è quantomeno inopportuno che un ente pubblico finanzi una trasmissione di un gruppo televisivo privato, trasmissione condotta da una parlamentare che, per giunta, fa parte dell’attuale maggioranza."