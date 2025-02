Al cinema contro il bullismo: l'evento con due proiezioni rivolto ai ragazzi delle scuole

In occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo, venerdì 7 febbraio studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e II grado parteciperanno alle proiezioni organizzate dal Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con Social for Inclusion al Cinema Massimo - Torino.

Amanda, 11 anni, accetta con riluttanza di aiutare Lars, un nuovo compagno con sindrome di Down. Nel tentativo di integrarsi, lo tradisce, ma per farsi perdonare dovrà trovare il coraggio di essere davvero sé stessa.

Julien, giovane insegnante di lettere, cerca di coinvolgere i suoi studenti, ma un’accusa ingiusta di molestie lo travolge. Mentre la voce si diffonde e la tensione cresce, scopre che l’unica risposta della scuola è il silenzio.

Incontro di approfondimento con Eleonora Benecchi, esperta in media e giovani, in dinamiche di consumo appassionato di comunità online, Direttrice del corso di laurea triennale in Comunicazione dell’Università della Svizzera italiana. Rosalba Morese, presidente dell’associazione Social for Inclusion e neuroscienziata, esperta in esclusione ed inclusione sociale, supporto sociale, empatia, emozioni, comunicazione, psicologia e neuroscienze applicate all'innovazione digitale. Iris Marina Gioelli, Assistente di Polizia Locale, Reparto di Prossimità, Torino e con i Servizi Educativi del Museo Nazionale del Cinema.