Pianisti del Lingotto: terzo appuntamento con il concerto di Leif Ove Andsnes

Il New York Times lo ha definito «un pianista di eleganza, energia e introspezione magistrali», il Wall Street Journal «uno dei musicisti più talentuosi della sua generazione». È il norvegese Leif Ove Andsnes il protagonista del terzo appuntamento della nuova rassegna dei Pianisti del Lingotto in programma venerdì 7 febbraio, alle 20.30, in Sala 500. Un gradito ritorno per il blasonato virtuoso scandinavo che, dopo il debutto nel 2004 con il Secondo Concerto di Rachmaninov, è tornato a esibirsi a Lingotto Musica altre cinque volte: nel 2012 e nel 2014 alla guida della Mahler Chamber Orchestra dalla tastiera per il progetto “The Beethoven Journey”, nel 2015 e nel 2017 in recital all’Auditorium Giovanni Agnelli e nel 2019 con il Concerto in la minore di Grieg. L’omaggio al conterraneo Grieg con la giovanile Sonata op. 7 si unisce nel suo impaginato alle nostalgiche melodie boeme della raccolta Sul sentiero di rovi di Janáček e all’amatissimo Chopin dei celebri Preludi op. 28.



Per info: https://lingottomusica.it/