Te Connectivity, sempre a rischio i 200 posti di lavoro: "Si punta alla reindustrializzazione"

Non trova soluzione, per ora, la vertenza Te Connectivity che ormai da mesi mette a rischio circa 230 posti di lavoro a Collegno. Un numero in lenta diminuzione visto che alcune persone sono già fuoriuscite dall'azienda, ma si tratta pur sempre di una cifra importante.

Interesse verso lo stabilimento

Il Grattacielo della Regione è stato di nuovo la cornice del tavolo di crisi, con la partecipazione dell'azienda, delle parti sindacali e di Agenzia Piemonte Lavoro. Ne è emerso un crescente interesse verso lo stabilimento, testimoniato dalle visite preliminari e dalle offerte non vincolanti pervenute fino a questo momento.