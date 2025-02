Maestre di origami e scrittura shodō? Per le ragazze dell'In Volley Piemonte saranno le nazionali under 16 del Giappone

Uno scambio a pallavolo di solito è lo spazio della competizione: il periodo dalla battuta al punto di una delle due squadre che, con alzate, schiacciate e muri cercano di avere la meglio sugli avversari. Ma lo scambio in questione è invece pacifico, amichevole e formativo: si tratta dello scambio culturale che porterà la giovane nazionale Under 16 di pallavolo femminile giapponese a Cambiano, per la "Youth Volley League and Cultural Exchange" organizzata dalla società In Volley Piemonte dal 18 al 20 febbraio al Pala Wojtyla.

Pallavolo, ma anche cultura

Nessuno scambio particolarmente agonistico, quindi, anche se ci sarà spazio per la competizione negli allenamenti e nelle amichevoli in programma tra le due squadre, ma il focus dell'evento è proprio l'arricchimento culturale che le ragazze italiane e giapponesi si porteranno a casa dall'esperienza. "Questo appuntamento - ha commentato Carlo Tabusso, presidente di In Volley Piemonte - non accende i riflettori solo sulla pallavolo giovanile, ma si tratta di un'esperienza culturale vivace tra Italia e Giappone. Il gioco e lo sport si alterneranno ad attività culturali entusiasmanti nel nome dell'integrazione e della conoscenza reciproca, evidenziando i valori dello sport, del benessere psicofisico e dei ponti culturali. Non vediamo l'ora di vedere tutti in campo e fuori, pronti a vivere un'avventura sportiva e culturale indimenticabile".



Il lavoro dell'associazione Sakura



A occuparsi delle attività culturali, facendo ponte tra Italia e Giappone, sarà l'associazione Sakura di Torino, che ha in programma una serie di laboratori con protagoniste le ragazze delle due Under 16 e i giovani giapponesi dell'Under 17 maschile, che negli stessi giorni saranno ospiti della squadra maschile Sant'Anna Volley per lo stesso tipo di scambio. "Faremo due tipi di laboratori - ha spiegato la presidente dell'associazione Yuko Fujimoto - uno dove i ragazzi comporranno degli origami, con la lavorazione della carta, e se il tempo lo permetterà faremo anche un laboratorio di scrittura giapponese, per insegnare alle ragazze a scrivere il proprio nome o una parola per loro importante. Nel laboratorio di calligrafia useremo i nostri pennarelli e gli inchiostri di china autentici, quelli che utilizziamo per i nostri corsi di shodō. I ragazzi giapponesi aiuteranno quelli italiani mostrando loro come fare".



Scambio di ruoli tra Italia e Giappone

La sera successiva sarà invece il turno di scambiarsi i ruoli: a essere maestri saranno gli italiani, che insegneranno alle squadre giapponesi come cucinare la pizza, durante la serata "Mettiamo le mani in pasta" alla pizzeria Al Confine di Trofarello, con il campione del mondo di pizza gourmet Biagio Valerio. A metà tra Italia e Giappone è anche lo sponsor che ha contribuito alla Youth Volley League and Cultural Exchange, l'azienda farmaceutica piemontese "Procos", facente parte del gruppo giapponese CBC Co. Ltd. dal 2006.