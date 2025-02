Alla Holden "Una stanza tutta per te" con Giannone, Tamigio, Verna e Moresco

Sabato 8 febbraio, dalle 14 alle 17,30, la Scuola Holden organizza Una stanza tutta per te, un pomeriggio per incontrare e conoscere più da vicino tre autrici e un autore: saliranno sul palco del General Store le scrittrici Francesca Giannone, Aurora Tamigio, Nicoletta Verna e lo scrittore Antonio Moresco. Una stanza tutta per te è un evento dedicato a chiunque sente di avere qualcosa da raccontare e insegue da anni il sogno della scrittura. Chi prova questo desiderio forse ha solo bisogno di trovare un posto al riparo da tutto, come scriveva Virginia Woolf, e di un po’ di coraggio. Una buona idea può essere ascoltare le storie di chi era nella stessa situazione, e alla fine ha superato l’impasse.

Per questo i quattro ospiti di Una stanza tutta per te racconteranno la loro esperienza di autori a cominciare dal momento dell’esordio, e parleranno di come sono riusciti poi a coltivare e prendersi cura del proprio talento negli anni, arrivando a fare uno dei mestieri più belli del mondo: scrivere libri.

Francesca Giannone si concentrerà sulla voce e lo sguardo, punti chiave di ogni narrazione: più il nostro sguardo è fisso e immutabile, meno si diventa capaci di indossare altri occhi, che è l’unico modo per dare vita a storie e personaggi.

Durante la sua vita, invece, Aurora Tamigio ha avuto molte Maestre: tutte le autrici che l’hanno ispirata e hanno creato spazio per lei, così da non farle mai sentire la mancanza di una stanza tutta sua in cui poter scrivere.

Antonio Moresco a 30 anni si rintanava a scrivere nei luoghi più improbabili: sale d’aspetto, stazioni ferroviarie, biblioteche di quartiere. A un certo punto ha trovato il suo Tempio, un luogo che rivelerà durante l’evento di sabato e in cui dice di essere davvero nato come scrittore.

Quando da bambina chiedevano a Nicoletta Verna cosa voleva fare da grande, lei rispondeva: l’esploratrice. Si vergognava a dire che voleva scrivere, e le pareva più probabile scoprire i resti di una civiltà sepolta sull’Himalaya che riuscire a scrivere un libro. Ce l’ha fatta solo quando, alla fine, ha provato a fare sul serio.

Oltre alle storie degli ospiti, durante il pomeriggio ci sarà spazio per scambiarsi opinioni e fare domande, e chi vuole potrà scoprire anche Over30, il master part time dedicato alla scrittura della Scuola Holden. Le lezioni cominceranno a Torino ad aprile 2025 e andranno avanti per otto weekend, uno al mese, fino a dicembre 2025. Quest’anno le classi di scrittura saranno guidate da Aurora Tamigio e Pietro Grossi, mentre i percorsi per affinare altre tecniche narrative (imparare a utilizzare lo sguardo, capire come funziona il processo creativo, allenarsi a dar voce ai testi che si scrivono) saranno affidati a Giorgio Vasta, Anna Montalenti e Cristiano Cavina.

L’evento è gratuito con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per informazioni si può scrivere una mail a reception@scuolaholden.it

Tutti i dettagli si trovano sul sito della Scuola Holden: scuolaholden.it/una-stanza-tutta-per-te