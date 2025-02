Parco Arte Vivente: da oggi l'ingresso è gratuito per i residenti della Circoscrizione 8

Il Parco Arte Vivente - Centro Sperimentale d'Arte Contemporanea da oggi sarà a ingresso gratuito ai residenti della Circoscrizione 8.

A dare l'annuncio è il presidente Massimiliano Miano: "Una nuova opportunità per avvicinarsi alla cultura, apprezzando e valorizzando i musei di vicinato. Pian piano stiamo cercando di far innamorare i residenti dei nostri musei".

Nato da un'idea dell'artista Piero Gilardi e realizzato nel 2008 in un'area precedentemente occupata da capannoni industriali, il Museo nel tempo ha ospitato anche mostre ed eventi, tra cui rassegne e festival spettacoli teatrali in particolare nel periodo estivo.

Oggi, attraverso una convenzione tra la Circoscrizione e il Museo, l'ingresso al Parco è gratuito per coloro che vivono nella Circoscrizione 8 e fanno richiesta della tessera in biglietteria.

"Vogliano allargare il nostro progetto ed estenderlo alla collettività di vicinato - aggiunge il direttore del PAV, Enrico Bonanate -. È un museo accessibile che racconta temi di carattere quotidiano la cui divulgazione è la cosa più importante. Obiettivo è coinvolgere soprattutto le nuove generazioni. La cultura deve essere bene più accessibile in assoluto. Con questa nuova opportunità, auspichiamo ci frequentino il più possibile per condividere le prospettive per la riconversione ecologica".