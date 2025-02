Arriva “MUV” MY URBAN VILLAGE Torino-Spazio Eventi

Si parte con TO-SUD Viva la Puglia dal 7 Febbraio al 9 Marzo per tutti i week end venerdi , sabato e domenica aperto dalle 11.00 ALLE 24.00 un viaggio tra i sapori ,colori e folklore del Sud

PRIMO WEEK END 7-8-9 FEBBRAIO 2025

INGRESSO GRATUITO STRUTTURA COPERTA E RISCALDATA

MuV Torino Spazio Eventi

A Torino, in Strada della Campagna 298 ( angolo Via Reiss Romoli ) nasce “MuV – My Urban Village uno spazio con un’area di 1000 mq per eventi al coperto, accogliente e dotato di tutti i servizi, tra cui un ampio parcheggio.

Questa location, versatile e moderna, adiacente alla tangenziale Nord di Torino e in direzione Aeroporto è l’ideale per eventi corporate e pubblici, con attenzione alla sostenibilità e all’accessibilità.

Una struttura polivalente, che ospita eventi di moda, arte, design, cultura e intrattenimento offrendo spazi frazionabili perfetti per eventi aziendali, mostre, convention, fiere, sfilate, shooting e produzioni video.

TO-SUD “VIVA LA PUGLIA”

Il primo evento in programma al MUV- My Urban Village di Torino è “TO-SUD”, un temporary food festival che celebra i sapori e le tradizioni del Sud Italia.

Dal 7 Febbraio al 9 Marzo, per tutti i week end presso il nuovissimo spazio MUV- MY URBAN VILLAGE, i visitatori potranno passeggiare tra i diversi stand gastronomici e scoprire autentiche specialità, preparate con passione e materie prime d’eccellenza.

In collaborazione con il format “ Viva la Puglia” che da quattro anni porta il meglio della cucina pugliese nelle piazze e nei festival di tutta Italia,“To Sud” promette un viaggio indimenticabile tra i sapori autentici della Puglia.

Immagina di gustare una succulenta bombetta di Martina Franca, mentre il profumo avvolgente delle orecchiette con cime di rapa si diffonde nell’aria. Una vera immersione nei deliziosi sapori del Sud, un evento alla portata di tutti, dove non mancheranno attività di intrattenimento all’insegna della cultura ed espressioni artistiche pugliesi.

Laboratori di pasta fresca: orecchiette e cavatelli, laboratori di ceramica e ballo, il tutto accompagnato dalla musica dei tamburelli e dalle gonne svolazzanti al ritmo di tarante.

Scopri il fascino di modellare la tua pasta fresca, o lasciati coinvolgere dai ritmi coinvolgenti della pizzica.

Al Venerdi e Sabato a pranzo vantaggiosi menù di lavoro con i migliori piatti della tradizione pugliese e cucina meridionale e street food

Troverai sempre queste specialità:

Braceria pugliese: carne succulenta e le iconiche bombette alla griglia.

Gastronomia tipica: una selezione irresistibile di piatti tipici: fave e cicorie, riso patate e cozze, parmigiana di melanzane, polpette al sugo, scagliozz' e tante altre specialità

Pasta fresca: dalle orecchiette al sugo alle intramontabili orecchiette con le cime di rapa.

Panini e pucce salentine: farcite con i migliori ingredienti per un'esplosione di sapori.

Friggitoria: i celebri panzerotti pugliesi, croccanti e fragranti e fritti al momento.

Dolci tipici: pasticciotti leccesi e cartellate al vin cotto e miele

Mercato": vendita di prodotti tipici, mozzarelle, salumi e formaggi

PROGRAMMA SPETTACOLI E INTRATTENIMENTO

7-8-9 Febbraio

VENERDI 7 FEBBRAIO

ORE 17.30 LABORATORIO PIZZICA E TAMBURELLO A CURA “I VICOLI DEL SUD”

ORE 19.00- APERIPUGLIA DJ TARALLO

ORE 21.00 -23.00 “ VICOLI DEL SUD “

Il repertorio de “I Vicoli del Sud” spazia dalla travolgente

tarantella alla malinconica bellezza delle serenate, dai ritmi ipnotici della pizzica e della tammurriata

ai canti antichi che raccontano storie d’amore, di lotta e di speranza.

SABATO 8 FEBBRAIO

8 Sabato 11.00-24.00 – Ingresso libero

ORE 17.30 -18.30 LABORATORI PIZZICA E TAMBURELLO A CURA “SCUOLA COLLETTIVO MUSICALE INCONTRADA “

ORE 21.00 -23.00 COLLETTIVO MUSICALE In.Con.Tra.Da.

Musiche e Danze del Sud In.Con.Tra.Da. (In-Contri, Con-taminazioni, Tra-dizioni, Da Sud a Nord ) nasce a Torino negli anni Duemila con l’intento di promuovere le espressioni artistiche – fra musica e danza –tipiche del nostro Sud e, più in generale, dell’intero bacino Mediterraneo.

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Ore 12.00 “Il pranzo Animato della Domenica “Pizziche, Tarante , Tamburelli con “Vicoli del Sud” e Musica italiana con RADIO TARALLO

Ore 14.00 Laboratori gratuiti balli del Sud

Ore 15.00 Baby Dance e animazione bimbi

Dalle ore 18.30 AperiSud a seguire Dee Jay Set Musica anni 70-80-90 a cura di TOradio

Tutti i giorni

“Radio Tarallo”

Una Radio Live la colonna sonora di Viva la Puglia con Oroscopi, Musica, Dediche, Giochi e Premi a sorpresa con

Dj Tarallo !!

Non solo cibo, anche spettacolo e intrattenimento

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, ogni weekend sarà animato da musica dal vivo e spettacoli live, un'occasione perfetta per chi vuole trascorrere una serata in compagnia tra buon cibo e intrattenimento. Laboratori gratuiti di pizzica, taranta e tamburelli.

Take-away senza limiti!

Per chi desidera portare a casa i sapori del Sud, tutti i piatti saranno disponibili con servizio di asporto.

Un format per ogni occasione

La struttura, pensata per essere funzionale e accogliente, è ideale sia per una pausa pranzo gustosa durante la giornata di lavoro, sia per vivere una serata di festa in compagnia.

Con ampi spazi e un'atmosfera rilassata, MUV – My Urban Village, nuovo Spazio Eventi a Torino si propone come punto di ritrovo per chi vuole concedersi una pausa dai ritmi cittadini.

info@muvtorino.it

Marco cel. 345 0072656

Prenotazioni Tavoli : Feste ,Compleanni, Compagnie info 349 4179852

Comunicazione ed Eventi Marco Fedele

Facebook: https://www.facebook.com/muvtorino