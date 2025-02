Aska, Liardo-De Benedictis (FdI): "Luci accese? Patto con il comune è stato violato"

“Le immagini delle luci accese al terzo piano di Askatasuna sono una vergogna per la Città che merita di essere portata in Procura - a dichiararlo sono il vicecapogruppo di Fdi in Comune di Torino Enzo Liardo e il consigliere comunale Fdi Ferrante De Benedictis, dopo la messa in onda in diretta tv dell’immobile di Corso Regina 47 con luci accese in piena notte, segno evidente della presenza degli occupanti.

“Non possiamo credere che gli uffici tecnici del Comune di Torino, riconosciuti per la loro professionalità, possano continuare ad assecondare il piano politico del Sindaco Lo Russo, contravvenendo alle regole del Patto stesso ed ai verbali sottoscritti dai dirigenti comunali. Il Patto di Collaborazione su Askatasuna va interrotto e le chiavi consegnate al signor Zamburru devono essere riconsegnate immediatamente - proseguono Liardo e De Benedictis -. Ma andiamo con ordine, perché a parlare chiaro sono proprio i documenti ufficiali del Comune di Torino che citeremo testualmente: “Verbale sopralluogo. In data , alle ore 11,00 i rappresentanti della Città di Torino qui di seguito indicati hanno effettuato un sopralluogo presso lo stabile di proprietà comunale sito in corso Regina Margherita, 47 e 47/D […]”. “Sono inoltre presenti i soggetti proponenti la collaborazione ai sensi del Regolamento 391 avente ad oggetto l'immobile di Corso Regina Margherita 47 e 47/D ed in particolare i Signor*: Ugo Zamburru […]”.



“Si procede pertanto ad un esame dello stato dell'immobile e si constata che lo stesso si presenta libero da persone. Si procede immediatamente alla sostituzione delle serrature”.



“Ciò premesso i proponenti chiedono, allo scopo di dettagliare ulteriormente la proposta di collaborazione attraverso l'elaborazione di possibili scenari di utilizzo e di eventuali minimi interventi sull'edificio, di poter essere ammessi a disporre delle chiavi dell'immobile, al solo scopo di potervi fare ingresso per

tali ulteriori elaborazioni e con esclusione dello svolgimento di qualsiasi attività. I rappresentanti della Città concordano su tale possibilità alle condizioni qui di seguito indicate, stabilendo che la firma del presente verbale da parte dei proponenti equivale a loro piena accettazione e che ogni deroga a quanto indicato costituisce causa di impossibilità della prosecuzione del percorso di co-progettazione”.



“I proponenti si fanno garanti del perdurante stato libero dell'immobile”.



“I proponenti sono consapevoli che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente verbale da ciascuna delle parti, incidendo sulla reciproca necessaria fiducia, compromette la prosecuzione della collaborazione; i proponenti si rendono disponibili a cessare la presa in carico in via interinale dell'immobile alla semplice richiesta della Città, mediante riconsegna delle chiavi. Avendo i proponenti convenuto su quanto fin qui indicato, una copia delle chiavi è ricevuta dal Sig. Ugo Zamburru, che la riceve, anche a nome degli altri proponenti, per i soli effetti di cui sopra”. “La Città e i proponenti sottoscrivono il presente verbale in segno di approvazione, senza riserva alcuna, dei suoi contenuti”.