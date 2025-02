Fondo Nuove Competenze 3: opportunità per lavoratori e datori di lavoro del Piemonte raccontate in un webinar

Con la dotazione iniziale di 730 milioni di euro, Il 10 febbraio 2025 si apre la terza edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC 3), un'importante opportunità per le imprese che intendono preparare i propri lavoratori alle sfide legate alla transizione digitale ed ecologica.

"In un momento storico in cui la nostra Nazione si prepara a fare un salto di qualità in termini di innovazione e sostenibilità - ha commentato il Vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino con deleghe a lavoro e formazione - la formazione continua dei lavoratori assunti rappresenta lo strumento fondamentale per mantenere l’occupazione e per il rilancio del mercato del lavoro. L'importanza della complementarietà tra politiche nazionali e regionali è fondamentale per garantire un sistema coeso e funzionale. È questa alleanza, per la quale apprezziamo lo sforzo senza precedenti del Governo Meloni, che ci permette di costruire politiche ancora più concrete e vicine ai bisogni reali dei cittadini. La Regione Piemonte, con il suo tessuto imprenditoriale dinamico, è pronta a cogliere questa sfida. Per questo abbiamo promosso un webinar informativo con circa 250 adesioni, con l'obiettivo di darne massima diffusione, mettendo in luce le modalità di accesso al bando, le finalità del Fondo e i dettagli operativi necessari per la partecipazione".

Durante il webinar, Raffaella Croce, di Sviluppo Lavoro Italia, ha illustrato i punti salienti del bando, come la modalità di presentazione delle domande e gli aspetti di particolare attenzione per garantire il successo dei progetti. ”I datori di lavoro del Piemonte sono chiamati a non perdere quest'occasione di aggiornamento e crescita - ha sottolineato il Vicepresidente - che va a beneficio non solo dei lavoratori ma anche del sistema produttivo regionale e nazionale".

COS'È IL FONDO NUOVE COMPETENZE 3





Il Fondo Nuove Competenze è un’iniziativa strategica che risponde alla necessità di sostenere le imprese nell’adeguamento ai nuovi modelli produttivi e organizzativi imposti dalla digitalizzazione e dall’ecologizzazione. L’obiettivo è favorire la formazione continua dei lavoratori attraverso percorsi mirati che vanno dai corsi di aggiornamento alle attività pre-assunzione per lavoratori disoccupati, garantendo così la crescita delle competenze e la creazione di posti di lavoro qualificati. FNC non solo contribuisce al miglioramento delle capacità individuali, ma offre anche un incentivo concreto alle imprese che stipulano accordi collettivi per la rimodulazione dell’orario di lavoro, destinando il tempo ad attività formative. Nel contesto del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, l'intervento del Fondo si qualifica come una misura cruciale per la crescita del capitale umano in Italia, soprattutto in un periodo in cui la pandemia ha accentuato la necessità di innovare e riformare.