Pomaretto: ancora due mesi di semaforo e poi i lavori si sposteranno al ponte pedonale

Durerà ancora circa due mesi il traffico a senso unico alternato regolato dal semaforo in centro Pomaretto. Tale infatti è la durata prevista per terminare il lavoro di rifacimento dei marciapiedi e di creazione di nuovi parcheggi per le auto in via Carlo Alberto (strada provinciale 169). “Ripartito a gennaio, dopo la pausa delle festività natalizie, prevediamo che il cantiere duri ancora due mesi” calcola il sindaco di Pomaretto Danilo Breusa.

L’intervento prevede ampliamento dei marciapiedi esistenti su terreni di privati in modo da non restringere la carreggiata. Vengono inoltre resi completamente accessibili anche per le sedie a rotelle e rifatti i cordoli con pietra locale. “Al termine del cantiere i lavori si trasferiranno al vecchio ponte pedonale sul torrente per una sua ristrutturazione strutturale – annuncia il sindaco –. Tra il mese di giugno e quello di luglio verranno realizzati i murales su tre facciate di edifici del paese”. Tutti questi interventi fanno parte di un progetto da 700.000 euro finanziato con i fondi governativi di sviluppo e coesione.