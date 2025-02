Telefono Amico, arriva il corso di comunicazione per diventare volontari

Dal 13 febbraio 2025 , prenderà il via un corso di comunicazione gratuito e aperto a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni. Il corso è finalizzato a formare nuovi volontari per il Telefono Amico di Torino, un servizio dedicato all'ascolto e al supporto di persone in difficoltà. Gli interessati potranno partecipare a 12 incontri, distribuiti su un periodo di 6 settimane.

Dettagli del corso: quando e dove

Il corso si terrà ogni giovedì, dalle 20.45 alle 22.45. Sei degli incontri si svolgeranno online, sulla piattaforma Google Meet, mentre gli altri sei si terranno in presenza a Torino, in piazzale Valdo Fusi.

Esperienza di crescita

Il percorso proposto non si limita a fornire tecniche di comunicazione, ma offre anche l'opportunità di sperimentare le proprie capacità relazionali con persone sconosciute che attraversano momenti di difficoltà e fragilità. Questo corso è un'occasione per condividere un impegno comune e per far parte di un gruppo che lavora insieme per un servizio di volontariato che fa la differenza.

Accoglienza

Per mantenere la promessa di amicizia che caratterizza il Telefono Amico, non basta un atto di compassione. Il corso invita i partecipanti a mettersi in gioco, affrontando e superando i pregiudizi e le paure legate alla sofferenza interiore, alla fatica di vivere e alla solitudine. La vera sfida è imparare ad accogliere davvero l'altro, con l'intenzione di offrire un supporto sincero e non giudicante.

Come iscriversi