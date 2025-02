Elisa torna nei palasport e farà tappa anche a Torino nel prossimo autunno

Elisa conquista il sold out a San Siro - a ​4 mesi dall'evento - e annuncia un nuovo capitolo del suo viaggio live: in autunno tornerà nei palasport con una serie di grandi concerti.

L’abbraccio dei fan è stato immediato e la richiesta di biglietti altissima, per questo gli appuntamenti onstage proseguiranno nelle principali città italiane, dando la possibilità al pubblico di vivere l’esperienza dal vivo in una dimensione ancora diversa.

Le prevendite per “Elisa Palasport Live 2025” si apriranno venerdì 7 febbraio alle 14.00 per tutti, e giovedì 6 febbraio sempre alle 14.00 per il fanclub.

Il live sarà l’occasione per riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico.

Dopo aver esaurito il suo primo stadio in carriera (San Siro 18/06), Elisa torna con un tour nei Palasport a distanza di sette anni dalla sua ultima ​t​ournée nei palazzetti.

Il nuovo live, prodotto e organizzato da Friends and Partners, partirà l'8 novembre da Mantova e proseguirà nelle principali città d’Italia.

Di seguito il calendario in aggiornamento di “Elisa Palasport Live 2025”.

08 novembre – MANTOVA, Pala Unical

10 novembre – MILANO, Unipol Forum

17 novembre – BARI, Pala Florio

18 novembre – EBOLI, Pala Sele

20 novembre – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

22 novembre – BOLOGNA, Unipol Arena

25 novembre – ROMA, Palazzo dello Sport

28 novembre – TORINO, Inalpi Arena