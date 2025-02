25 milioni a Edisu per pagare le borse di studio. Ravinale (AVS): "Mobilitazione ha funzionato, ma diritto allo studio compromesso"

"È notizia di poco fa il trasferimento da parte della Regione Piemonte di 25 milioni ad Edisu , necessari per pagare la prima rata delle borse già assegnate. Una buona notizia dall'assessorato al Bilancio per le e gli studenti che sono da mesi in attesa, ma che arriva soltanto dopo una nuova mobilitazione degli studenti che nei giorni scorsi avevo fatto pressione proprio su Edisu e sul Consiglio regionale inviando centinaia di e-mail." Lo conferma Alice Ravinale , Presidente Gruppo consiliare regionale Alleanza Verdi Sinistra.

"Anche a dicembre successe la stessa cosa: ci avevano detto che i fondi non sarebbero stati disponibili fino a febbraio, poi a seguito della mobilitazione studentesca e delle nostre interrogazioni in Consiglio sono stati versati 11.000.000,00, che hanno consentito a migliaia di borsisti di ricevere quanto dovuto entro fine anno. Il diritto allo studio però va riconosciuto e garantito pienamente, e non lo si può fare correndo ai ripari per errori di programmazione nei trasferimenti di cassa e nella previsione delle coperture. Le risorse sono mancate per il secondo anno consecutivo, evidenziando un preoccupante problema strutturale e una scarsa considerazione, da parte della Giunta, del diritto allo studio universitario."



"Per questo - conclude Ravinale - ho presentato un emendamento alla Legge di Bilancio affinché la Regione stanzi fin da ora tutti i fondi necessari per le borse del prossimo anno, al fine di evitare di lasciare migliaia di studenti ammessi in graduatoria senza la borsa che spetta loro di diritto."