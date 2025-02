Aperto il bando per la designazione di Consigliere e Consiglieri di Parità di Città metropolitana

Da oggi, mercoledì 5 febbraio, al 5 marzo 2025 sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per la designazione dell’incarico di Consigliera/Consigliere di Parità effettivo e supplente, così come previsto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i.

Le Consigliere e i Consiglieri di Parità, nominate/i dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

Le candidature dovranno essere indirizzate all’Ufficio Nomine della Direzione Affari Istituzionali di Città metropolitana di Torino e presentate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it e all'indirizzo donatella.ficozzi@cittametropolitana.torino.it entro e non oltre il 5 marzo 2025. Nel campo oggetto della procedura telematica si deve riportare “Candidatura per l’incarico di Consigliera/e di parità effettiva/o e supplente della Città metropolitana di Torino”.

L’attività prevede la promozione e il controllo dei principi di uguaglianza e di opportunità tra uomini e donne in ambito lavorativo e il supporto alle lavoratrici e ai lavoratori oggetto di discriminazioni di genere. Sono inoltre pubblici ufficiali con obbligo di segnalazione all'Autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. I destinatari delle attività sono i lavoratori e le lavoratrici che subiscono una discriminazione di genere, le aziende e gli enti pubblici.

Avviso pubblico e modulo di candidatura al link: