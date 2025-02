Wall Street Pepe raccoglie 70 milioni di dollari in presale: listing a giorni

Wall Street Pepe (WEPE) si distingue nel segmento delle meme coin grazie a un approccio innovativo che combina l’ironia tipica del personaggio Pepe The Frog con strumenti avanzati pensati per aiutare i piccoli trader e una community privata.

L’obiettivo è offrire soluzioni che consentano ai trader di competere con le balene e gli investitori istituzionali, migliorando l’accesso alle informazioni di mercato e creando una community coesa e strategicamente attiva.

Il progetto ha raccolto più di 70 milioni di dollari in presale e si basa principalmente su due caratteristiche principali: gli strumenti di trading e la community privata.

Per accedere a questi servizi è necessario acquistare e detenere nel wallet il token nativo WEPE, venduto in presale a 0,0003665 dollari.

Gli strumenti di trading di Wall Street Pepe

Wall Street Pepe introduce una serie di strumenti di trading avanzati, progettati per offrire supporto sia ai trader neofiti, sia a quelli più navigati.

Uno dei principali servizi è Trading Alpha, una piattaforma esclusiva per i titolari del token WEPE che fornisce segnali di mercato, insight, avanzati e strategie personalizzate.

Questo strumento consente di monitorare le tendenze di valore e prendere decisioni di investimento basate su dati aggiornati in tempo reale.

La community WEPE Army

Uno degli aspetti distintivi di Wall Street Pepe è il ruolo della community, considerata il vero motore del progetto.

La WEPE Army sarà uno spazio esclusivo, pensato per la condivisione di strategie di trading e il confronto tra i trader.

I membri della community potranno accedere a discussioni private su trend di mercato, nuove opportunità di investimento e strategie di trading. Il team di Wall Street Pepe organizzerò eventi esclusivi con premi in token WEPE per incentivare la partecipazione attiva dei trader.

Inoltre, all’interno della community si potrà collaborare con esperti di trading di criptovalute, che forniranno analisi di mercato e suggerimenti su strategie per gli investimenti.

Tokenomics e staking di WEPE

Per incentivare la partecipazione a lungo termine, il progetto prevede un sistema di staking su Ethereum, che consente di ottenere ricompense passive in base all’APY, con una distribuzione di 3.044,14 WEPE per blocco Ethereum.

Lo staking è stato abilitato sin dalla presale, per i trader che comprando il WEPE utilizzando criptovalute o carta di credito.

Per quanto riguarda la tokenomics, questa è stata strutturata per garantire stabilità e crescita nel lungo periodo:

60% destinato alla liquidità post-lancio per garantire una maggiore stabilità del token.

20% riservato allo sviluppo del progetto e all’implementazione della roadmap.

12% destinato alle ricompense per lo staking, per incentivare la partecipazione dei trader.

8% dedicato alle attività di marketing per aumentare la visibilità e l’adozione del progetto.

Questa suddivisione garantisce un ecosistema bilanciato, con risorse allocate in modo strategico per supportare la crescita e la sostenibilità del token WEPE.

Prospettive future del progetto

Wall Street Pepe ha strutturato la propria roadmap in quattro fasi. Ognuna di queste rappresenta un passaggio essenziale per il lancio del token WEPE sul mercato e per il marketing del progetto.

Prima fase: prima della presale, il token WEPE è stato venduto tramite Best Wallet, un wallet non-custodial che consente l’accesso anticipato alle presale.

prima della presale, il token WEPE è stato venduto tramite Best Wallet, un wallet non-custodial che consente l’accesso anticipato alle presale. Seconda fase: in seguito è stata lanciata la presale pubblica con una campagna di marketing mirata e la possibilità di acquistare WEPE con criptovalute o carta di credito.

in seguito è stata lanciata la presale pubblica con una campagna di marketing mirata e la possibilità di acquistare WEPE con criptovalute o carta di credito. Terza fase: al termine della presale ci sarà il listing del token WEPE sugli exchange centralizzati e decentralizzati, con un focus sulla liquidità mirato per garantire uno scambio fluido del token sul mercato.

al termine della presale ci sarà il listing del token WEPE sugli exchange centralizzati e decentralizzati, con un focus sulla liquidità mirato per garantire uno scambio fluido del token sul mercato. Quarta fase: prevede l’attivazione degli strumenti di trading esclusivi per i titolari di WEPE, rafforzando il valore del progetto e ampliando l’ecosistema.

Secondo le prime analisi di mercato da parte degli esperti, Wall Street Pepe potrebbe godere di un lancio di successo, grazie al forte interesse per le meme coin a tema Pepe The Frog e per i risultati della presale.

Tuttavia, trattandosi di una meme coin, è sempre consigliabile adottare strategie di investimento ponderate.



