Dark MatterS 2025: torna il festival che celebra l’oscurità come spazio di scoperta

Sta per partire la seconda edizione di Dark MatterS, il festival di breve formato che la Lavanderia a Vapore propone a cavallo della stagione invernale. Dal 14 al 16 febbraio 2025, gli spazi di Corso Pastrengo a Collegno si trasformeranno in un luogo di sperimentazione e riflessione, con oltre 20 appuntamenti tra spettacoli, laboratori e incontri.

Il festival, realizzato in collaborazione con Black History Month Torino e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino, invita il pubblico a fare esperienza diretta del buio, celebrando l’oscurità come uno spazio-tempo in cui imparare a vedere il presente e il futuro da prospettive inedite.

I grandi protagonisti di Dark MatterS 2025

Figures | Venerdì 14 febbraio, ore 21.00

Solo intimo della coreografa algerina Dalila Belaza (artista associata de La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne), in cui il corpo emerge come un “personaggio-materia” dalla notte dei tempi. Audiodescrizione poetica dal vivo a cura di Camilla Guarino e Giuseppe Comuniello.

Down - Single Version | Sabato 15 febbraio, ore 20.30

Un duetto esplosivo per danzatrice e batterista: Melissa Guex e Clément Grin indagano il ritmo della discesa e della risalita, creando un potente dialogo tra corpo e suono.

A Beginning #16161D | Domenica 16 febbraio, ore 19.00

In prima nazionale, lo spettacolo di Pere Jou e Aurora Bauzà esplora la relazione tra voce, luce e movimento. Un’esperienza immersiva selezionata da Aerowaves 2024 e sostenuta da Acción Cultural Española (AC/E).

GRINDHOUSE – Cosa sanno i film horror di noi? | Domenica 16 febbraio, ore 17.00

Un’indagine tra cinema horror e identità di genere, firmata da Teodora Grano, nata da una residenza presso Lavanderia a Vapore e sostenuta da ResiDance - Rete Anticorpi XL.

Hide | Domenica 16 febbraio, ore 17.45

Performance site-specific di Edoardo Mozzanega che trasforma i sotterranei di Lavanderia in un paesaggio sonoro magmatico, in bilico tra umano e inumano.

Alloro_varietà aurea | 14, 15, 16 febbraio

Performance della Compagnia Tecnologia Filosofica con Elena Pisu, risultato di una residenza artistica tra Lavanderia a Vapore e il Primo Liceo Artistico di Torino.

Systemare | Sabato 15 febbraio, ore 16.00

Un appuntamento speciale del ciclo Tanz Tanz per famiglie, con Muna Mussie, artista eritrea che esplora nuovi linguaggi tra performing e visual art.

Esperienze uniche: tra buio e inclusione

Apericena al buio | Venerdì 14 febbraio, ore 19.15

Un’esperienza sensoriale organizzata con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino e Renken, dove gli ospiti, bendati, saranno guidati in un viaggio sensoriale servito da persone cieche e ipovedenti.

Festa Afro e Dj Set | Sabato 15 febbraio

Sfilata Afro Fashion | ore 18.00 – in collaborazione con Otello Boutique e LN Artigiana

| ore 18.00 – in collaborazione con e Cerchio di Musica Afro e Danza | ore 21.00 – con Black History Month Torino e Mamadanse

| ore 21.00 – con e DJ Set di DJ Wini | ore 22.00 – DJ afro-italiana da Barcellona

Spazi di riflessione e confronto

Non mancheranno momenti di approfondimento con il primo “Tatami Talk”, a cura di Coop. Pandora, oltre a iniziative legate ai progetti annuali di Lavanderia a Vapore, come Dance Well, Il Corpo Docente e Campi Gravitazionali.

Gli aperitivi multietnici a cura di Black History Month Torino (venerdì 14 e sabato 15 febbraio, ore 19.00) completeranno l’esperienza con un’occasione conviviale.

Lavanderia a Vapore

Corso Pastrengo, Collegno (TO)

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma: www.lavanderiaavapore.eu