Manifestazione e fiaccolata di FdI per ricordare le vittime delle Foibe

Oggi pomeriggio un nutrito gruppo di manifestanti ha sfidato la pioggia, ritrovandosi in piazza Perotti per ricordare le vittime delle foibe e dell’esodo Giuliano-dalmata.

Una fiaccolata organizzata dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 4 Raffaele Marascio che è arrivata al giardino “Dispersi sul fronte russo” di corso Svizzera dove militanti, rappresentanti degli esuli e delle istituzioni hanno ricordato la tragedia del confine orientale, nonostante il freddo e la pioggia battente.

Presenti alla manifestazione anche l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Giovanni Crosetto, la senatrice Paola Ambrogio e il consigliere regionale Roberto Ravello.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di scendere in piazza per ricordare chi fu ucciso con la sola colpa di essere italiano” - dichiara Raffaele Marascio, capogruppo FdI in Circoscrizione 4 - “Proprio qui, sul territorio della Circoscrizione 4, dove mercoledì scorso è stato bocciato il documento con cui chiedevamo l’intitolazione di uno spazio alle vittime delle foibe” - continua - “È inaccettabile che per l’ennesima volta venga negato il ricordo simbolico di chi fu ucciso dalle truppe del maresciallo Tito con la sola colpa di essere italiano. Continueremo noi a ricordare ogni anno le vittime delle foibe e dell’esodo. La verità non può essere infoibata”, ha concluso.

“Anche quest'anno, alla vigilia del Giorno del Ricordo, abbiamo purtroppo dovuto assistere ad un atto di vandalismo ai danni della foiba di Basovizza da parte dei soliti negazionisti che negano la storia ed il massacro dei nostri connazionali” - dichiara l’europarlamentare Giovanni Crosetto - “Il nostro impegno nel sensibilizzare l'opinione pubblica vuole essere elemento di garanzia affinché, tragedie del genere, possano non ripetersi mai più”.

“Ricordare i martiri delle Foibe, oggi, è ancora più importante. Dopo lo sfregio a Basovizza, un oltraggio alle vittime e alla storia, era importante esserci oggi a questo appuntamento a cui non rinunceremo mai. Continueremo a ricordare i nostri fratelli, vittime della barbarie comunista titina”, ha dichiarato la senatrice Paola Ambrogio.

“Ogni anno assistiamo orgogliosamente a un aumento del numero di cittadini che si informano, conoscono e ricordano la triste vicenda che ha segnato così tante famiglie del confine orientale italiano. Ricordare i Martiri delle Foibe è un dovere e se oggi lo possiamo fare è grazie soprattutto alla Destra italiana che, contro il revisionismo di certa politica e sedicente società civile, si è sempre battuta per la verità e la giustizia per i nostri connazionali”, ha concluso il consigliere regionale Roberto Ravello.