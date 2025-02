Unfinished, apre la nuova mostra della Fondazione Griffa sul tema del "non finito"

La Fondazione Giorgio Griffa, dopo l’inaugurazione degli spazi a ottobre 2024, continua la propria programmazione espositiva con Unfinished, mostra personale dell’artista Giorgio Griffa, aperta al pubblico da giovedì 13 febbraio a giovedì 29 maggio 2025.

La mostra esplora il concetto del non finito, uno dei temi cardine della pratica artistica di Giorgio Griffa. Curata dalla Fondazione, Unfinished propone una selezione di opere scelte direttamente con l’artista per offrire ai visitatori uno sguardo privilegiato su questo aspetto cruciale della sua pittura. Il non finito è presentato non solo come tecnica, ma come pensiero e filosofia, parte integrante della sua poetica.



Il non finito è una scelta intenzionale dell’artista, che risponde e rispetta la natura dinamica del tempo e dello spazio. Con segni e campiture di colore che non riempiono mai completamente lo spazio della tela, le opere di Griffa rimangono come sospese, aperte a infinite possibilità, frammenti di un dialogo continuo con l'Universo.



"All'inizio fu la scelta di lasciare interrotti i segni o il campo di colore, senza dipingere integralmente la tela, perché nel frattempo la vita è passata avanti, pensiero che viene dallo Zen. In seguito mi resi conto che in tal modo omettevo il punto finale che trasferisce il presente nel passato. Mi pare anche che resti una traccia del tempo del lavoro. Di fronte a uno spazio indeterminato e in espansione mi pareva corretto tentare di rappresentarlo limitandomi a occuparlo, un segno dopo l'altro, senza fissare il confine. Da ultimo mi sono reso conto che un "nonfinito" non può essere perfetto. Il punto è che il nostro concetto statico di perfezione deve essere aggiornato alla dinamica dell'Universo" spiega Giorgio Griffa.



A completare la mostra una sala video appositamente allestita offrirà uno sguardo intimo sul modus operandi dell’artista, dal modo in cui dipinge al suo rapporto con il tempo e i materiali.



L’esposizione si inserisce nel solco della missione della Fondazione Giorgio Griffa, che si propone di creare uno spazio di incontro tra artisti, curatori e appassionati d’arte caratterizzato dal rapporto attivo tra opera e pubblico e focalizzato sulla promozione artistica contemporanea.