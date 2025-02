A breve bando per tre arcate dei Murazzi: a fine 2026 tornano i battelli sul Po

Continua l’opera per il rilancio dei Murazzi del Po. Nei prossimi mesi il Comune farà un bando per l’aggiudicazione delle arcate 79, 81 e 83, che saranno destinate ad un uso commerciale. Lo scorso 13 gennaio invece sono state aggiudicate le tre dall’89 al 93 all’Associazione Sportiva e Dilettantistica COCOON, dove verranno realizzate attività e servizi rivolti alle persone con disabilità.

No a rete o protezione su banchina

A fare il punto in Sala Rossa l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, rispondendo ad un’interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao sulla sicurezza dei Murazzi E’ praticamente impossibile che venga installata una rete o parapetto sulla banchina del Po, “perché potrebbero intralciare il deflusso delle acque in caso di piena”. Sia l’ente di protezione del fiume, che la Soprintendenza ne “avevano sconsigliato l’adozione”.

Morto facendo un selfie

Una misura che era stata sollecitata dopo che lo scorso 16 marzo scorso Luca Aghemo è morto dopo essere caduto nel Po mentre si scattava un selfie. All'epoca Rasel Miya, 23enne del Bangladesh, non ha esitato a tuffarsi in acqua per tentare di salvare il 51enne, che purtroppo è deceduto.

Battelli in servizio a fine 2026

Tresso ha poi ribadito che entro la fine del 2026 entreranno in servizio i battelli sul Po. Il Comune ha investito oltre 3milioni e 200mila euro di fondi Pnrr per la fornitura dei mezzi, che dovranno essere consegnati entro ottobre 2026.

“Attualmente – ha aggiunto l’assessore - è in corso la progettazione dell’imbarcazione e tale attività sarà conclusa entro marzo 2025 con la consegna del progetto finale da parte del fornitore”.

Firrao (Torino Bellissima): "Punto tra i più iconici della città"

“La riapertura dei Murazzi – ha commentato il vicecapogruppo di Torino Bellissima Firrao- si sta finalmente per completare, un percorso che abbiamo spinto da inizio mandato con l’approvazione della nostra mozione dal titolo “Buona movida, riapriamo i Murazzi?”per riconsegnare ai Torinesi uno dei luoghi più iconici della città”.