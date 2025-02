Gurit, si spegne il sole anche sulle rinnovabili? “Lavoravano anche nei weekend da tre anni, ora tutto finito”

Protesta davanti alla sede dell’Unione Industriali di Torino, questa mattina, per i lavoratori della Gurit di Volpiano. Una delle vertenze più strane del periodo, a Torino, perché di crisi non si parla. Ma 56 lavoratori su 64 sono a rischio di licenziamento da parte della multinazionale svizzera. Peraltro in un settore come quello delle energie rinnovabili, che da più parti viene descritto come uno dei più promettenti. Eolico e marittimo, le loro specialità.

Calo di commesse e tutti in Cina

L’azienda ha motivato la decisione con un drastico calo delle commesse, che non consente di proseguire l’attività produttiva, anche a causa della crescente concorrenza cinese e del costo elevato dell’energia nel nostro Paese, fattori che hanno portato la società a delocalizzare proprio in Cina.

Lavoravamo anche sabato e domenica

“Ci chiediamo il perché di questa decisione - dice Luigi Palopoli, Uiltec -. Da tre anni c’erano turni a ciclo continuo, compreso sabato e domenica e avevamo addirittura chiesto assunzioni. Non si è mai fatta cassa integrazione e si era stabilito un indennizzo di 30 euro per chi lavorava nei fine settimana. Ci sono addirittura lavoratori mandati a insegnare in altri stabilimenti in Cina o Turchia”.

Nulla da perdere

“Siamo pessimisti, ma non abbiamo nulla da perdere e ci attiveremo anche a livello nazionale - prosegue -, visto che la politica parla di rinnovabili e si fanno spese da Paesi stranieri. Compreremo pale eoliche dalla Cina?”.

Strategia sbagliata