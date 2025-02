Scuole, al "Faccio" di Castellamonte proseguono i lavori finanziati da PNRR

Nella mattina di oggi, 10 febbraio, alcuni studenti dell'IIS "25 aprile Faccio" nella sede di via Pullino a Castellamonte hanno manifestato il loro scontento, alcuni non presentandosi a scuola, altri rimanendo fuori dall'istituto, riguardo alla passerella che collega i due edifici ancora in cantiere e ai disagi causati dal malfunzionamento di alcuni bagni.

Per quanto riguarda la passerella, i lavori sono ancora in corso e il completamento della struttura è previsto entro 30 giorni: si tratta di una parte di lavori finanziati dal PNRR per il miglioramento sismico e energetico dell'edificio e la realizzazione di nuove strutture per la sicurezza con un investimento complessivo di più di un milione di euro.

Questa mattina il dirigente scolastico dell'Istituto ha convocato i rappresentanti degli studenti per un incontro, per discutere le problematiche sollevate e trovare soluzioni condivise. Gli interventi necessari sono in fase di attuazione e si sta lavorando per garantire la sicurezza e il benessere di tutti gli studenti e il personale scolastico.