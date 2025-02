Villar Perosa perde “il gigante buono” dal Cuore Aperto

La onlus di Villar Perosa Cuore Aperto perde una colonna portante del suo gruppo: Mario Gamba. Scomparso all’età di 78 anni per l’aggravarsi dei suoi problemi di salute, domani mattina si terrà l’ultimo saluto.

Chi l’ha conosciuto racconta che non dimostrava assolutamente la sua età: era sempre attivo, pronto nella sua infinita disponibilità ad aiutare tutti. “Mario era un volontario importantissimo. Sempre presente, noi lo chiamavano ‘Il gigante buono’, era un omone dal cuore d’oro – ricorda Cristina Zanon, presidente di Cuore Aperto –. Faceva parte della onlus da 10 anni ed era nel direttivo, insieme alla moglie Silvana, lui come tesoriere e lei come vicepresidente. Era attento alla limpidezza e diceva che il nostro gruppo deve essere onesto e trasparente, perché la gente deve sapere come stanno le cose e come vengono usati i soldi. Amava l’Africa, pur non essendoci mai andato. Si faceva sempre raccontare tutto delle missioni, di come si vive là, e il fatto di poter donare a queste persone del materiale è qualcosa a cui lui teneva molto.”

Gamba era molto conosciuto in paese, come volontario a 360 gradi. Era attivo, ad esempio, anche in parrocchia e in oratorio. “Quando c’era bisogno, si dava da fare. Sempre disponibile, alla guida del nostro furgone blu, che era un po’ più suo perché lui si occupava principalmente del magazzino, ma c’era per tutto”.

Era stato capo tecnico al Centro meccanografico a Torino. Ormai in pensione, si dedicava con passione al suo orto. “Abbiamo mangiato insieme moltissime volte lì quando faceva bello – ricorda Vanda Ferrero, volontaria della onlus –. Io abito a Villar Perosa da 45 anni, quindi Mario praticamente lo conoscevo da sempre. Ricordo quando abbiamo iniziato a frequentarci, in occasione della festa di Sant’Antonio. Un anno abbiamo partecipato anche io e mio marito, c’era Mario e ci ha chiesto di aiutare a organizzarla l’anno dopo. Da lì abbiamo legato sempre di più. Era una persona speciale, mancherà. Si è dato continuamente da fare per i container di Cuore Aperto e all’oratorio. Era disponibile per chiunque avesse bisogno di una mano. Magari subito, con il suo modo un po’ burbero, diceva che c’erano troppe cose da fare, ma poi in fondo in fondo voleva sempre trovare il tempo per tutti”.

Per Gamba l’amicizia era un valore fondamentale: “Considerava importantissime le occasioni per stare insieme. Noi non siamo un’associazione missionaria, siamo grandi amici, come Cuore Aperto ci consideriamo una seconda famiglia perché siamo uniti nella vita di tutti i giorni. Negli ultimi due mesi aveva avuto dei problemi di salute, che si sono accumulati, però non ci aspettavamo questo. Per il gruppo è una perdita molto grossa”, conclude Zanon.

Gamba lascia la moglie Silvana e la figlia Sandra. Il funerale si svolgerà domani, mercoledì 12 febbraio, alle 10,30 nella chiesa di Sant’Aniceto a Villar Perosa. Sarà presente il vescovo emerito monsignor Pier Giorgio Debernardi.