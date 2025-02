A Grugliasco torna P.R.AT.I.C.O: opportunità di lavoro per i disoccupati Over 30

Risiedi nel Comune di Grugliasco, hai almeno 30 anni compiuti e sei disoccupata/o? Puoi presentare domanda per l'inserimento nel programma P.R.AT.I.C.O 2024, promosso dal Patto territoriale e dai comuni della zona ovest di Torino.

Il programma prevede:

-attività di orientamento e supporto nella ricerca del lavoro;

-tirocinio in azienda se valutato utile a rafforzare l'occupabilità e coerentemente con i profili richiesti dalle aziende;

-sostegno economico di 400 euro al mese (per tre mesi);

Le domande per partecipare al programma P.R.At.I.C.O vanno presentate dal 10 febbraio 2025 al 30 settembre 2025 e comunque fino a esaurimento dei posti disponibili, che a Grugliasco sono 29.

La domanda di partecipazione e l’avviso pubblico con l’indicazione di tutti i requisiti sono disponibili sul sito web del Comune. Per l’accesso al progetto fa fede il protocollo di ricezione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono pervenire prioritariamente via email all’indirizzo: sportello.citta@comune.grugliasco.to.it. Solo chi è effettivamente impossibilitato all’invio online può fissare un appuntamento chiamando lo Sportello alla Città ai numeri 011/4013042 – 011/4013000.

Si ricorda che sia che pervengano via e-mail, sia presentandole di persona le domande devono essere debitamente compilate in ogni singola parte, firmate e corredate dalla seguente documentazione, pena la non ammissibilità delle stesse:

-Scansione o fotocopia della carta di identità e del codice fiscale del richiedente

-Curriculum vitae

-Scansione o fotocopia delle coordinate IBAN (il conto deve essere intestato/cointestato al partecipante al progetto e non ad altro componente del nucleo familiare)

-Scansione o fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 20.000 euro

Per informazioni o dubbi in merito alla compilazione della modulistica è possibile scrivere all’indirizzo sportello.citta@comune.grugliasco.to.it o contattare lo Sportello alla Città ai numeri sopra indicati nei seguenti giorni e orari:

lun e merc 10-12

mar e giov 10-12 / 14.30-15.30

ven 10-12

sab 10 -11.30