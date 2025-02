Apre a Milano il nuovo studio del Dottor Emanuele Puzzilli, quartier generale dell’estetica del sorriso

Dopo Roma e Ostia, il Dottor Emanuele Puzzilli, affermato professionista nel campo dell’odontoiatria ed esperto di estetica del sorriso, rafforza ulteriormente la sua presenza a Milano con l'apertura di un nuovo studio nel cuore di CityLife, uno spazio ancora più innovativo e all'avanguardia.

Situato all’interno delle Residenze Libeskind – un complesso di otto edifici polifunzionali realizzati dall'architetto statunitense Daniel Libeskind – lo spazio di 300 metri quadrati dispone di una sala d’attesa di design, un vero e proprio salotto dove il paziente può rilassarsi in attesa delle cure su comodi divani, ammirando l’ulivo secolare racchiuso in un’apposita attesa e il verdeggiante dehor, che con la bella stagione diventerà luogo di incontro e confronto sull’odontoiatria e l’estetica del sorriso. Tre stanze mediche dotate delle tecnologie più all’avanguardia per la cura del sorriso e lo studio privato del Dottor Puzzili completano l’ambiente.

Ma lungi dall’essere “solo” uno studio dentistico, il nuovo progetto del vulcanico professionista vuole diventare un vero e proprio quartier generale dell’estetica del sorriso, un nuovo approccio dell’odontoiatria di cui Puzzilli può essere considerato un vero pioniere in Italia.

“Fin dall’inizio della mia attività, la mia mission principale è stata di cambiare la percezione dell’esperienza della cura odontoiatrica. Ogni mio progetto, dal libro alle trasmissioni televisive, è sempre stato veicolo del messaggio per cui prendersi cura del proprio sorriso anche dal punto di vista estetico sia un dovere che l’essere umano ha nei confronti di se stesso. Attraverso il sorriso si comunica al prossimo, si esprime il proprio io, il sorriso diventa strumento per eccellenza di comunicazione non verbale e se non è curato può anche diventare motivo di disagio e malessere per le persone”, spiega il Dottor Puzzilli. “Il nuovo studio di Milano vuole rappresentare il vero quartier generale di questo nuovo approccio all’odontoiatria, grazie all’esperienza di professionisti estremamente preparati e all’utilizzo delle metodologie più all’avanguardia in questo campo”.

Tra le tecnologie più avanzate presenti nello studio, spicca sicuramente lo scanner intraorale utilizzato per prendere le impronte delle arcate dentali, sostituendo l’ormai obsoleta plastica polimerizzante, procedimento alquanto fastidioso, per il paziente. Con lo scanner intraorale, una sottilissima camera 3D è in grado di riprodurre un modello 3D delle arcate che diventa la base di partenza ideale per qualsiasi tipo di percorso odontoiatrico.

Inoltre, tutti i lavori di estetica e i progetti preoperatori effettuati nello studio vengono preceduti dalla creazione di un “digital twin” del paziente, grazie a uno scanner facciale ad altissima risoluzione che ricrea un modello 3D del viso tenendo conto della struttura ossea e muscolare del volto. Nei percorsi di odontoiatria estetica ciò consente di visualizzare il risultato finale ottenendo un livello di fedeltà al progetto altissimo.

Infine, negli interventi di ortodonzia lo Studio Puzzilli adotta un approccio metal free: tutte le protesi, le corone e gli apparecchi metallici vengono sostituiti con materiali atossici, più rispettosi del corpo umano e meno fastidiosi per il paziente. Per gli impianti si utilizzano resina, ceramica e zirconia, mente in ortodonzia sono sempre più diffusi gli apparecchi invisibili, realizzati in un materiale trasparente non metallico. https://www.studiodontoiatricopuzzilli.it.