Cavour consolida il rio Marone nella zona di via Paschere

L’obiettivo è mettere in sicurezza la zona, dopo i fenomeni di erosione delle sponde del rio Marone. La Giunta Paschetta ha approvato nelle scorse settimane il progetto esecutivo per la sistemazione del tratto nell’area di via Paschere. Un intervento da 140.000 euro, finanziato con un contributo regionale di 120.000 euro, a cui si aggiungono 20.000 euro di fondi comunali. I lavori sono stati progettati dall’ingegnere Sara Picotto. Il Comune ha raccolto diverse segnalazioni di criticità e attraverso dei sopralluoghi ha constatato le problematiche a cui intende porre rimedio: “Questo intervento vuole risolvere le criticità portate dall'erosione, particolarmente nei punti in cui la strada risulta già compromessa” motiva il sindaco Sergio Paschetta.

I lavori che verranno realizzati nel corso dell’anno prevedono delle scogliere in pietra nei tratti dove si sono fenomeni di erosione, così da consolidare le sponde ed evitare rischi di cedimento della strada.