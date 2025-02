Torino rafforza la prevenzione del rischio geologico con una nuova convenzione con i geologi piemontesi

Su proposta dell’assessore Francesco Tresso, la Giunta comunale ha approvato oggi una convenzione quadro tra i due enti della durata di tre anni. L’accordo ha l’obiettivo di fornire alla cittadinanza strumenti utili per comprendere il contesto geologico, geomorfologico e idrologico in cui vive o lavora. Una maggiore consapevolezza di questi aspetti permette infatti di adottare scelte e comportamenti più sicuri, riducendo l’esposizione ai potenziali rischi naturali presenti in un territorio complesso come quello torinese, che comprende una vasta area collinare e una pianura attraversata da quattro fiumi, in un contesto di eventi climatici estremi sempre più frequenti.

Il piano