A Volpiano un nuovo corso per diventare volontari della Croce Bianca

La Croce Bianca Volpianese ODV organizza un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari soccorritori 118, con l’obiettivo di preparare nuove persone pronte a dedicare parte del proprio tempo al servizio della comunità.



Per illustrare i dettagli del percorso formativo, sono previsti due incontri di presentazione presso la Sala Corsi di Via Torino 47 a Volpiano:



15 febbraio 2025, ore 15:00

20 febbraio 2025, ore 21:00

Durante questi appuntamenti, gli istruttori saranno disponibili per rispondere a tutte le domande sui contenuti del corso, le modalità di svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche, e le tempistiche complessive.



Il corso fornirà una preparazione completa per affrontare in modo competente le emergenze sanitarie, formare volontari capaci di operare in situazioni critiche e lavorare in sinergia con gli altri professionisti del soccorso. Le abilità e gli incarichi principali del soccorritore 118 comprendono:



- la gestione delle chiamate di emergenza e la comunicazione con la Centrale Operativa 118;

- il primo intervento in caso di incidenti stradali, malori, traumi o altre emergenze sanitarie;

- l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico (DAE) per le operazioni di rianimazione;

- la stabilizzazione e il trasporto sicuro del paziente verso le strutture ospedaliere;

- la collaborazione con il personale sanitario, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco durante situazioni complesse;

- la partecipazione a eventi di massa o situazioni di emergenza su larga scala;



- la manutenzione e la pulizia dell’equipaggiamento per garantire un’ambulanza sempre pronta all’uso.

Il percorso formativo include anche momenti di aggiornamento per mantenere al passo le competenze tecniche dei volontari, offrendo così un servizio qualificato e sicuro alla collettività.



L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Volpiano, rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera mettersi al servizio della comunità. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 011 9881572 o 348 2897117 (lun-ven 08:00-18:30).