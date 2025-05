Una primavera di benessere per la fiera di San Germano Chisone

Il benessere nella natura sarà il filo conduttore della ‘Fiera di Primavera’ di domani, domenica 11 maggio, a San Germano Chisone, organizzata dal Comune in collaborazione con la pro loco, le associazioni Mensa e Parco Comunale Villa Widemann e i volontari Aib.

Nel Parco Widemann e nelle vie del paese saranno presenti dalle 9 oltre 50 tra espositori, bancarelle di fiori e hobbisti, insieme a specialità gastronomiche e gofri.

Alle 10 è previsto il ritrovo nel parco per la passeggiata alla scoperta delle erbe officinali organizzata dalla pro loco. Sempre lì, per tutta la giornata, si terranno delle attività a cura dell’Associazione Parco Comunale Villa Widemann: oltre alle sessioni gratuite di massaggio con la tecnica Access Bars, verranno proposti il laboratorio ‘Giocare con le piante’, con il duplice appuntamento alle 10,30 e alle 16, e il rilassamento sonoro con campane tibetane alle 15.

Altre due iniziative sono in programma nel pomeriggio: alle 14, in collaborazione con la Pro Loco, ci sarà il karaoke in piazza XX Settembre mentre alle 14,30 inizierà nella piazzetta dell’Orso il laboratorio per grandi e bambini ‘Creazione creme fitoterapiche’, organizzato dalla farmacia Tron e dalla Biblioteca Comunale di San Germano Chisone. Per partecipare è necessario prenotarsi in farmacia o in biblioteca entro domenica mattina.

Nella biblioteca B.A.Ci., infine, si potrà visitare la mostra fotografica ‘Immagini di Resistenza’ dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30.