Domani le antichità arrivano in piazza a Bibiana

Sono circa 170 gli espositori attesi domani a Bibiana per Da la Crota la Sulè: il mercatino primaverile dello scambio e del riuso. Domenica 11 maggio, a partire dal mattino, i banchi saranno visitabili in piazza Vittorio Emanuele II, nel cortile dell’ufficio postale, in piazza San Marcellino, in via Cavour e in viale Rimembranza. “Oggetti antichi, piccoli mobili, servizi per la casa, abbigliamento e libri usati... tra i prodotti esposti ci sarà un po’ di tutto in occasione del mercatino che si sta caratterizzando sempre di più per la qualità della merce presentata” afferma Piero Caffaro, presidente della Pro loco di Bibiana, associazione che organizza il mercatino.

Chi domenica vorrà pranzare a Bibiana, inoltre, potrà scegliere di farlo sotto l’antica ala comunale di piazza San Marcellino con il menù preparato dalla Pro loco.