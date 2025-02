Ristoranti a Carmagnola: l’Antica Trattoria Monviso tra i dieci locali più votati dal “Vota la Bagna” 2024

Il 12° Bagna Cauda Day si è svolto dal 22 novembre al 1 dicembre 2024 e la Bagna della Merla, si è tenuta dal 29 gennaio al 2 febbraio, mentre venerdi 31 gennaio, è stato tempo di premiazioni per il Bagna Cauda Day.

Le premiazioni si sono tenute allo Spazio Korr di Asti, con un evento aperto a tutti.

Sono stati premiati, tra i 170 locali che hanno partecipato alla 12°edizione del “Bagna Cauda Day 2024”, i dieci locali più votati con “Vota la Bagna” rito conseguente al voto dei bagnacaudisti che quest'anno hanno gustato la bagna cauda nei vari locali .

Tra i dieci locali più votati è stata premiata dal Presidente dell’Associazione “Astigiani” Piercarlo Grimaldi l’Antica Trattoria Monviso di Carmagnola con Rinu Garavano Cucinera e Patron della Taverna come ama chiamarla lei .

Tra le novità del 2024, la Taverna Monviso propone anche la Bagna Cauda di Porro Dolce di Carmagnola e la vera Bagna Cauda di Tradizione in abbinamento al Peperone di Carmagnola e al Porro dolce con tanti altri ortaggi solo del territorio di produttori locali.

Rinu Garavagno un po’ emozionata, alle domande del Presidente Piercarlo Grimaldi “Come è stata la tua bagna cauda? Intanto tu sei una veterana o no?” ha dichiarato “La bagna cauda è stata impegnativa, nel senso che noi aderiamo a questo progetto forse veramente dai primissimi anni, ci abbiamo sempre creduto ed essere qui oggi per noi veramente siamo onorati di questa cosa, perché crediamo in questo progetto veramente, non è solo lavoro, noi crediamo nel territorio, nelle tradizioni, facciamo la bagna cauda senza scendere a compromessi anche su questi numeri, usiamo solo il territorio, noi abbiamo una serie di produttori che ci seguono proprio per questo evento della bagna cauda con gli ortaggi solo della nostra zona e di conseguenza l'impegno è tanto, però per noi c'è il periodo della bagna cauda, io con i miei aiuti, i miei ragazzi in quel periodo, noi ci dedichiamo a questa cosa e lo facciamo con piacere perché crediamo veramente. Grazie a voi, grazie“

L’Antica Trattoria Monviso fa anche parte di MANGÉBIN, la rete dei ristoranti della cucina tipica piemontese di Torino e provincia. Un’occasione per scoprire o riscoprire la qualità dell’enogastronomia del territorio, e perché no, di conoscere nuovi luoghi dove trascorrere piacevolmente il tempo di un pranzo o di una cena.

ANTICA TRATTORIA MONVISO

Piazza Vittorio Veneto 11, Carmagnola, Italy

Telefono: 011 972 3137

Cellulare: 348 9249585

Facebook: https://www.facebook.com/Tavernamonvisocarmagnola

Instagram: https://www.instagram.com/taverna_monviso/