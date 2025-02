Grande successo per il lungo weekend della Bagna della Merla

I fujot si sono riaccesi per il lungo weekend della Bagna della merla, ricreando in più di cento locali piemontesi l’atmosfera di convivialità che rende il Bagna Cauda Day un appuntamento speciale e atteso da migliaia di commensali. Sui social una marea di post, foto e video di bagnacaudisti con il bavaglione “Esageruma nen - Il mondo è di tutti” che ha caratterizzato questa edizione del BCD.

«Ringraziamo tutti coloro che contribuiscono a far vivere il nostro evento, a conferma della voglia di partecipazione. I numeri sono importanti, e ancora più lo saranno quelli della concreta solidarietà che l’Associazione Astigiani metterà in campo, come ha già fatto in questi anni con più di centomila euro di interventi e aiuti», hanno ricordato Piercarlo Grimaldi e Sergio Miravalle, presidente e direttore di Astigiani.

Consultando il calendario, sono state già fissate le date del prossimo Bagna Cauda Day che si terrà il 21, 22, 23 e il 28, 29 e 30 novembre 2025, con replica della Bagna della Merla a fine gennaio del 2026.

Doppia festa venerdì allo Spazio Kor

Intanto il Bagna Cauda Day ha vissuto venerdì scorso, 31 gennaio, allo spazio Kor di Asti un vivace ed emozionate doppio appuntamento. Sono stati premiati dall’Associazione Astigiani i dieci titolari di locali che hanno ottenuto le segnalazioni più lusinghiere nel sondaggio “Vota la bagna”, aperto on line a tutti i bagnacaudisti e che ha avuto più di mille risposte. Un modo per chiedere a chi la frequenta il gradimento della manifestazione, valutare consigli e critiche.

Ognuno dei titolari ha raccontato l’approccio e i risultati della partecipazione al Bagna Cauda Day: alcuni veterani fin dalle prime edizioni, altri neofiti, ma egualmente entusiasti dell’esperienza. Un panorama che ha confermato il successo dell’evento cresciuto in questi 12 anni a tutto il Piemonte con significative presenze in Liguria e all’estero. Ecco i locali premiati:

Casalbeltrame (NO), Pane, amore e poderia; Calliano (AT) Ciabòt Del Grignolin; Torino, 12 Arcate Osteria; Bubbio (AT), Agriturismo Tre colline in Langa; Asti, Circolo Antiche Mura; Maggiora (NO), Osteria La Lucciola; Maranzana (AT), Agriturismo Ma che bel Castello; Pamparato, Valcasotto (CN), Locanda del Mulino; Carmagnola (TO), Antica Trattoria Monviso; Campo Ligure (GE), Trattoria Turchino.

Premiata anche Roberta Menin, in questi giorni in Italia, che conduce a Wuhan in Cina il ristorante “Noi Mediterraneo” e che ha partecipato per la prima volta al Bagna Cauda Day. «Abbiamo riscontrato un grande interesse da parte dei cinesi, che nella loro cucina riservano all’aglio un ruolo di primo piano e per tradizione condividono i piatti. La bagna cauda piace molto». Tutti i premiati hanno ricevuto una ricca confezione di prodotti di Mario Fongo, ‘l panatè di Rocchetta Tanaro, famoso per le sue lingue di suocera.

La seconda parte del pomeriggio ha visto la colorata e allegra invasione di bambini e ragazzi che con le loro classi, guidate delle insegnanti, hanno partecipato a Bagna alla lavagna, ricerca riservata alle scuole sui cambiamenti dell’alimentazione. Una pièce teatrale con in scena l’attrice Patrizia Camatel della Casa degli Alfieri, affiancata da Marinella Gavazza di Astigiani, ha introdotto con ironia il tema della bagna cauda nell’alimentazione, coinvolgendo i piccoli spettatori.

Sono poi state premiate con buoni per materiale didattico, in collaborazione con libreria Marchia Mondadori, tutte le 32 classi che hanno partecipato al contest i cui interessanti lavori sono consultabili sul sito www.bagnacaudaday.it

A tre classi sono andati premi speciali: scuola dell'infanzia San Giuseppe di Santena (docente Barbara Rosolen); scuola elementare Buonarroti - Asti classe 2A (docente Laura Alasio); scuola media Goltieri - Asti classe 3C (docente Eva Vittori). Il premio speciale al lavoro più originale, consegnato dalla direttrice di Confagricoltura Asti Maria Grazia Baravalle, è andato alla scuola elementare Rio Crosio, classi 5A e 5B (docente Orietta Gherlone).

Nel prossimo fine settimana ancora una coda profumata di Bagna della Merla in un paio di locali: a Casa Serra di Cinaglio e alla pro loco alessandrina di Casal Cermelli, a conferma che la voglia di bagna cauda è sempre viva.