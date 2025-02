In bicicletta dal ponte Isabella a Moncalieri: a breve la nuova passerella sul rio Sappone

In bicicletta dal ponte Isabella a Moncalieri lungo il corso del Po, costeggiando la collina torinese. Sono oltre dieci i milioni di euro che la Città ha deciso di investire per la mobilità sostenibile dal lato di corso Moncalieri.

Passerella sul rio Sappone

Questa settimana verrà consegnato il cantiere per il ripristino del percorso ciclopedonale nel tratto compreso fra il ponte Balbis e il ponte Isabella, lungo circa un chilometro. Si tratta di un tracciato che fu chiuso al transito ormai nel 2021, in seguito a un pesante cedimento strutturale.



Sono previsti circa venti mesi di lavori: la spesa complessiva di 4 milioni e 498mila euro, di fondi europei PN METRO Plus.



Messa in sicurezza delle sponde vicino alla Lido



A settembre verrà poi avviato il cantiere per per la messa in sicurezza della sponda del Po, nel tratto antistante la piscina Lido. Verrà realizzata una passerella pedonale sul Rio Pattonera e una pista ciclopedonale lunga circa 600 metri, con pavimentazione naturale: la nuova illuminazione pubblica sarà a led.



Nell'alveo saranno posati dei massi per contrastare l'erosione fluviale: il cantiere avrà durata di 24 mesi ed un costo complessivo di 5 milioni di euro, finanziati con fondi Pon Metro Plus.