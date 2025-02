Torino-Ceres, 800 mila passeggeri all’aeroporto dall’attivazione. Gabusi: “Un modello di sviluppo infrastrutturale” [VIDEO]

“Un’interconnessione verso il futuro”. Con questo titolo si è tenuto oggi, giovedì 13 febbraio, presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte un convegno per raccontare la ferrovia Torino - Ceres. Un evento organizzato da Scr Piemonte S.p.a, Regione e Ordine degli Ingegneri per raccontare un'opera strategica, aperta da 13 mesi, e che ha portato 800 mila passeggeri, via ferro, allo scalo aeroportuale di Caselle, dall’attivazione del servizio. Passaggio fondamentale per la mobilità

"L’interconnessione della ferrovia Torino-Ceres alla rete Rfi segna un passaggio fondamentale per la mobilità del nostro territorio – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi - Questo progetto – non solo migliora i collegamenti tra Torino e il suo aeroporto, ma rappresenta un modello di sviluppo infrastrutturale in linea con le esigenze di sostenibilità e innovazione. Grazie all’integrazione con la rete ferroviaria nazionale, il Piemonte si conferma all’avanguardia nella creazione di un sistema di trasporto efficiente e intermodale”.