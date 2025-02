Giornate di Raccolta del Farmaco: a Torino quasi 50mila confezioni di medicinali

La 25ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico è stata un grandissimo successo, grazie alla generosità della cittadinanza e all’impegno di farmacisti e volontari. In Piemonte sono state donate quasi 78.000 confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 700.000 euro, con un incremento di 90.000 euro rispetto al 2024. Aiuteranno circa 100.000 persone in condizione di povertà sanitaria di cui si prendono cura oltre 160 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico.



A Torino e provincia sono state raccolte più di 48.000 confezioni di farmaci (pari a un valore di 429.000 euro). Un aumento importante rispetto al 2024, quasi 6.500 confezioni di farmaci e 55.000 euro in più. Ottimi risultati anche nelle altre province del Piemonte, in alcuni casi le donazioni hanno addirittura superato la richiesta (Biella, Cuneo e Verbania).

In Italia, sono state raccolte oltre 640.000 confezioni di medicinali, pari a un valore superiore a 5 milioni di euro, grazie a cui 2.031 realtà assistenziali che li riceveranno potranno restituire un po’ di sollievo e salute a 463.000 persone bisognose.



All'iniziativa hanno preso parte centinaia di migliaia di donatori, oltre 20.600 farmacisti, 26.500 volontari, le aziende, le istituzioni e le associazioni di categoria sostenitrici, 2.031 realtà caritative e socio-assistenziali.

«La GRF ha festeggiato i 25 anni di vita - ha commentato Cristiana Pensa, Presidente Banco Farmaceutico Torino ODV e membro del Consiglio di amministrazione Fondazione Banco Farmaceutico ETS - un evento longevo che vivo come volontaria farmacista fin dalle primissime edizioni e come presidente di Banco Farmaceutico Torino per la prima volta. Sono particolarmente orgogliosa dei risultati raggiunti: rappresentano l’esito della collaborazione tra settore profit e non profit, del coinvolgimento degli oltre 100 studenti delle scuole secondarie torinesi, dei 1000 cittadini che in Torino e provincia si sono messi al servizio delle Giornate di Raccolta del Farmaco. Grazie a tutti, il vostro impegno permette ai nostri 68 enti in convenzione di disporre di preziose risorse di salute da dispensare ai più poveri».