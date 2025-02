Il flashmob di oss e educatori delle cooperative sociali in Piazza Castello: “No a soluzioni al ribasso"

"La Regione ha riconosciuto un aumento del 3,5% per i soli servizi residenziali, a partire dal 2024 - si legge in una nota che spiega le ragioni dell’iniziativa - Il Comune ha prorogato la scadenza per presentare richiesta di accreditamento al 31 marzo 2025, promettendo il medesimo adeguamento al 3,5 % della Regione. Tale micro aumento è risibile, in più non riguarda i centri diurni e i servizi territoriali. La situazione viene attualmente gestita in tavoli istituzionali tra enti e centrali cooperative e con diffide legali di alcune cooperative in realazione al non riconoscimento degli aumenti già in essere al momento del rinnovo.”



Si teme il 'ribasso'