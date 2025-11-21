 / Moncalieri

Moncalieri: dal 24 novembre torna EduSpazio, il dopo scuola gratuito per i ragazzi da 11 a 16 anni

Un aiuto concreto per lo studio e un posto in cui stare insieme

Una foto d'archivio del centro polifunzionale di Moncalieri

Moncalieri, da anni città all'avanguardia per quanto riguarda il dopo scuola e i servizi a favore di studenti e famiglie, aggiunge un ulteriore tassello.

Due gli spazi messi a disposizione

Da lunedì 24 novembre torna EduSpazio, il dopo scuola gratuito per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 16 anni. Un luogo dove fare i compiti, ma anche solo occasione per chiarire i dubbi emersi durante lo studio. Due sono gli spazi a disposizione: lunedì e giovedì dalle ore 15 alle 18 presso il Polifunzionale Don PG Ferrero in via Santa Maria 27 bis; in alternativa il martedì, mercoledì e venerdì sempre dalle 15 alle 18 al Punto Sonika in strada Vignotto 23.

Guida: "Studio e relazioni sociali"

Con EduSpazio vogliamo offrire ai ragazzi un punto di riferimento - afferma il vicesindaco e assessore all’Istruzione Davide Guida - un luogo in cui lo studio si intreccia alla relazione, e dove anche i più grandi possono mettersi in gioco, affiancando i più piccoli e dando loro supporto”. 

Per accedere al servizio compilare il modulo presente sul sito ufficiale del comune o contattare Moncalieri Giovane: Tel.  011.6401447 - moncalieri.giovane@comune.moncalieri.to.it 

Massimo De Marzi

