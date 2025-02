Tra il Neoclassico e il Liberty: casa De Bernardi, un gioiello nascosto al crocevia di Porta Nuova

Sono numerosissimi, per le strade di Torino, gli edifici di valore dal punto di vista architettonico, per le loro caratteristiche estetiche e per gli stili di cui sono esempio. Tra questi, spicca sicuramente casa De Bernardi.

Ubicata in corrispondenza dei civici 40 e 42 di via Sacchi, lungo un'arteria della città molto trafficata e che poco si presta alle soste. Del resto, nei suoi pressi vi è la stazione ferroviaria di Porta Nuova: quale luogo più emblematico per indicare il crocevia di gente e di storie che vi si avvicendano?

Edificata nel 1904 su commissione di Michele De Bernardi, è frutto dell'estro creativo dell'architetto Pietro Fenoglio, il principale esponente dello stile Liberty torinese.

Ma è anche il risultato di una commistione di stili differenti: sicuramente, tra tutti spicca il Liberty. Ad iniziare dai due bovindi posti lungo la facciata, che ne intervallano la linearità. Decorazioni a tema fitomorfo sovrastano e sottendono finestre e porte finestre, queste ultime con la struttura in ferro battuto, anch'essa tipica dell'Art Nouveau. All'interno dello stabile, altri elementi evidenziano lo stesso stile: gli affreschi a tema floreale che arricchiscono i soffitti delle rampe di scale, i mosaici tra le rampe successive e quelli che decorano il vano scale.

Per ciò che concerne, invece, le influenze di altre correnti architettoniche, vi sono quella Neoclassica che si riconosce nelle decorazioni dei balconi del primo piano e, soprattutto, nelle grandi teste femminili collocate sotto i portici, e poi quella corinzia nel colonnato che si estende lungo tutto il porticato.

Insomma, casa Debernardi è un vero e proprio gioiello e, nonostante la sua collocazione "trafficata", merita di essere ammirata, almeno una volta, per lasciare che gli occhi ed il cuore si colmino della bellezza che offre.