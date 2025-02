Il plaisentif della Val Chisone su una pizza da campione del mondo

Michela Carbone ha scelto il Plaisentif per partecipare al Campionato Mondiale della Pizza, disputato a Rimini. Conosciuto grazie al fratello, il celebre formaggio della Val Chisone è uno degli ingredienti che l’ha aiutata a vincere la competizione con la sua ‘Mole Vesuviana’.

Un nome che richiama le origini di Carbone e il luogo in cui è cresciuta. “Sono nata alle pendici del Vesuvio, ma nel 2001, quando avevo 5 anni, ci siamo trasferiti con i miei ‘sotto la Mole’, in provincia di Torino”, racconta.

Negli ingredienti che ha selezionato per la sua pizza c’è infatti un po’ di Piemonte e un po’ di Campania. “Ci sono due prodotti della Campania, la crema di friarielli e una sbriciolata di tarallo napoletano, con mandorle e pepe, e due prodotti del Piemonte, la salsiccia di Bra e il Plaisentif, il famoso ‘formaggio delle viole’”. Come mai ha scelto questo prodotto di nicchia a cui, a settembre, l’associazione Poggio Oddone dedica una manifestazione per il suo arrivo sulle tavole? “L’ho conosciuto tramite mio fratello Pasquale, qualificato nel settore della ristorazione, che l’aveva già sentito nominare. L’abbiamo cercato, provato e ci è piaciuto molto, era esattamente quello che cercavamo per equilibrare gli altri gusti”, spiega.

Carbone abita a Pianezza e lavora insieme alla famiglia nella pizzeria Napoli ad Alpignano, aperta dai genitori ventiquattro anni fa. Ha due fratelli: il più giovane, Alessio, è all’ultimo anno dell’istituto alberghiero, mentre Pasquale, esperto di vini e responsabile di sala in un locale di via Lagrange a Torino, ha affiancato la sorella nella competizione di Rimini. La categoria in cui hanno trionfato, infatti, è quella denominata ‘Pizza&vino’ e la vittoria, al concorso che si è tenuto dal 18 al 22 gennaio, è arrivata abbinando alla Mole Vesuviana un Carema riserva 2019.

La pizzaiola ha già conquistato altri riconoscimenti in passato. Due anni fa, sempre a Rimini, si è aggiudicata il primo posto come ‘Miglior pizza chef donna 2023’ e il terzo posto nella categoria ‘Pizza Dessert’. A Paestum ha vinto anche il Campionato PizzaDoc nella categoria ‘Pizza a Due’. Infine, a marzo 2024 ha partecipato al ‘Pizza Expo’ di Las Vegas, con i migliori pizzaioli del mondo.