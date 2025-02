Nozze d'oro, diamante e titanio: Collegno festeggia le coppie con 50, 60 e 70 anni di matrimonio

Un amore a cifra tonda che ha riempito per intero il salone principale del centro civico Centeleghe. Quest’anno sono in tutto 166 le coppie che hanno festeggiato i cinquant’anni di matrimonio, seguite da 83 arrivate ai sessanta e 3 ai settanta. “Ci sono coppie che sono entrate oggi tenendosi per mano, altre ancora che vedo sostenersi con affetto passandosi bastoni o girelli per camminare. Credo siano delle bellissime immagini testimoni di un grande cammino insieme - ha raccontato il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Esempi che ricordano come l'amore si estenda oltre la sfera privata e abbraccia anche il nostro impegno verso la comunità".