Unione Industriali Torino e Simest: accordo per accompagnare più aziende all'estero

In particolare, la firma prevede la promozione verso le imprese degli strumenti finanziari e operativi gestiti da SIMEST, l’organizzazione di incontri periodici di formazione e l’istituzione di un referente SIMEST dedicato per garantire un flusso costante di informazioni e aggiornamenti sulle iniziative a supporto delle aziende.

“L’intesa con Unione Industriali Torino rappresenta un tassello strategico nel nostro impegno a sostegno delle imprese italiane, con sempre maggiore prossimità ed attenzione alla specificità dei settori industriali - dice Corradini D’Arienzo -. Grazie a questa collaborazione, intendiamo ampliare il nostro supporto alle aziende del territorio, con un’attenzione particolare alle PMI, attraverso soluzioni di finanza agevolata, prestiti partecipativi e consulenza strategica all’ internazionalizzazione e alla sostenibilità di impatto. Inoltre, vogliamo incentivare e promuovere lo sviluppo di progetti di filiera in cooperazione con i “Campioni dell’export” per sostenere anche le aziende più piccole della loro filiera, così da coinvolgere un numero sempre più ampio di imprese nel processo di internazionalizzazione. Si tratta di un’iniziativa importante per la competitività del Made in Italy sui mercati globali, resa possibile anche grazie alla sinergia istituzionale tra SIMEST, società del gruppo CDP e Unione Industriali Torino, entrambe impegnate nella crescita e nell’innovazione del sistema produttivo del territorio”.