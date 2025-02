Beinasco rafforza la sicurezza con telecamere e videosorveglianza

Beinasco rafforza la sicurezza con videosorveglianza e telecamere, implementando quelle già installate nei mesi scorsi.

Cannati: "Scoraggiare delinquenza e degrado"

Il sindaco Daniel Cannati ne ha spiegato la scelta, rispondendo anche alle molte sollecitazioni ricevute negli ultimi giorni: "Molti di voi mi hanno scritto incuriositi dalle telecamere che sono state installate in questi giorni in diversi varchi di accesso alla città! Niente paura, non sono autovelox: come avevo promesso, continua il nostro piano per la videosorveglianza degli accessi alla città, con l’installazione di nuove telecamere collegate alla nostra control room".

"Uno strumento in più per le forze dell'ordine"

L'obiettivo è quindi quello di migliorare il controllo del territorio, "anche attraverso le telecamere, per scoraggiare delinquenza e degrado e fornire alle Forze dell’Ordine strumenti concreti in caso di indagine", ha aggiunto il primo cittadino di Beinasco. Che però ha invitato tutti alla giusta cautela al volante: "Anche se non sono autovelox, è importante rispettare i limiti di velocità!".