Con "Magic Days" Moncalieri si prepara ad un weekend di magia, illusionismo e giochi di prestigio

Il conto alla rovescia sta per finire. Il prossimo fine settimana a Moncalieri sarà all'insegna della magia e dello spettacolo con i "Magic Days - Il Weekend delle Meraviglie".

Anteprima del campionato del mondo di Magia

Sabato 22 e domenica 23 febbraio la città si trasforma in un palcoscenico magico con l’anteprima del Campionato del Mondo di Magia che si terrà a Torino a luglio. Due giorni d'incanto fra lezioni di magia, illusionismo, giochi di prestigio, mentalismo, corde, carte e tanto altro, per il divertimento di tutte le età.

Due le location d'eccezione

In piazza Vittorio Emanuele II uno chapiteau con la Scuola di Magia, una vera accademia di magia aperta dalle 10 alle 19. I Maestri delle Arti Magiche insegneranno ai bambini come esibirsi in veri e propri giochi di prestigio da rimanere a bocca aperta. E con la Eco Magic School i bambini impareranno a prendersi cura il pianeta con la magia del riciclo.

Il secondo appuntamento è in programma in piazzale Aldo Moro, la cosiddetta Terrazza di Moncalieri, con 8 ore di magia ininterrotta, sia sabato che domenica. Ogni 30 minuti uno show diverso tra giochi con le carte, sparizioni e mentalismo.

Due giornate di spettacolo per spettatori di tutte le età a ingresso libero.

Preludio alla biblioteca Arduino

La magia, però, inizia già domani, mercoledì 19 febbraio, con Come scegliere di essere felici pensando come un mago presso la Biblioteca Civica Arduino. Una conferenza spettacolo con Walter Rolfo, fondatore di Masters of Magic, Presidente del Campionato Mondiale di Magia 2025, TEDx Speaker, autore, conduttore e produttore televisivo di Rai, Mediaset e Sky, e grande appassionato di illusionismo.

Per prepararsi a vivere questo weekend all'insegna della magia e dello spettacolo.